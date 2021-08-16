Огонь охватил 400 кв. м. От товара ничего не осталось.

В Малиновском районе Одессы произошел масштабный пожар в торговых павильонах "Конфискат".

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, сообщение о пожаре на улице Ицхака Рабина в службу спасения поступило около двух часов ночи.

Оказалось, что горят торговые павильоны "Конфискат" с товаром - одеждой, обувью. Пламя быстро распространялось по горючим материалам - товару, отделке помещений.

Читайте такжеНа территории Одесского НПЗ сгорели шесть автомобилей: последствия пожара показали на фото

"Спасатели немедленно приступили к тушению огня, стараясь не допустить его распространения на всю площадь павильонов - 800 кв. м. В результате в 2:40 пожар был локализован и ликвидирован в 3:00 на площади 400 кв. м. Удалось спасти от уничтожения часть павильона и находившийся в нем товар", - сказано в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 39 спасателей и 9 единиц пожарно-спасательной техники. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Как сообщают в социальных сетях местные жители, часть помещений выгорела полностью, от товара, оргтехники и прочего содержимого павильонов ничего не осталось.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Лариса Козовая