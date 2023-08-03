По словам мужчины, он не убегал с места ДТП, а только не заметил, что кого-то сбил.

В Ивано-Франковске депутат Яремчанского горсовета Василий Павлюк насмерть сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Городской суд вынес приговор - четыре года тюрьмы с запретом управлять авто еще два года.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на приговор суда, ДТП произошло 20 января 2022 года селе Лоева Надворнянского района. Павлюк тогда возглавлял Надворнянский лесхоз, ехал за рулем служебного кроссовера Renault Duster. По обочине шла женщина с двумя детьми, но водитель по рассеянности выбрал опасную скорость и сбил 9-летнего ребенка.

Мужчина после совершения ДТП не остановился и уехал. Через несколько часов девочка скончалась в больнице.

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"Почувствовал стук в правой части автомобиля, однако подумал, что это стучит ходовая и не придал этому значения. Проехав еще некоторое время, решил развернуться и посмотреть случайно ли не наехал на препятствие на дороге, однако проехав место, где почувствовал стук автомобиля, никого не увидел на дороге, развернулся и поехал домой", - пояснил Павлюк в суде.

По словам, мужчины, о совершении им смертельного ДТП ему сообщили работники полиции. На машине остались следы аварии: повреждения на правом переднем крыле и фаре.

Павлюк не признал свою вину, заверив, что "постоянно смотрел вперед и не отвлекался", но почему не видел ребенка и момент наезда на него объяснить не смог.

Мать погибшей рассказала, что дочь шла позади нее и сына. Она не видела момента столкновения, но услышала крики.

Судья Василий Тринчук признал Василия Павлюка виновным в совершении ДТП и в оставлении потерпевшей в опасности, назначив четыре года тюрьмы с запретом управлять транспортными средствами в течение двух лет.

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