Российского депутата уже задержали, выяснили журналисты.

В Новосибирской области России директор Татарского ДРСУ - филиала по строительству, ремонту и содержанию дорог и сооружений "Новосибирскавтодор", 67-летний Сергей Мамонтов на внедорожнике снес 6-летнего мальчика, проехался по нему, а потом вышел из авто, потрогал пострадавшего, развел руками и уехал.

Злоумышленник был за рулем авто Toyota RAV4, сообщает Telegram-канал Mash Siberia, ссылаясь на слова местных жителей.

"Мужчина снес ребенка, проехался по нему. После вышел из своей Toyota RAV4, потрогал пострадавшего, развел руками и как ни в чем не бывало уехал", - отмечается на канале.

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По сведениям собеседников, виновника ДТП задержали, а пострадавший попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

Российский Telegram-канал 112 сообщил, что Мамонтов наехал на ребенка, когда поворачивал во двор – в тот момент мальчик шел домой. На канале отмечается, что ребенку скорую вызвали прохожие.

Ряд СМИ сообщили, что Мамонтов также является депутатом Татарского района от партии "Единая Россия", лидером которой фактически является президент РФ Владимир Путин.

Справка УНИАН. Партия "Единая Россия" является крупнейшей политической силой страны. Эту партию еще называют "партией власти". Датой образования "Единой России" считают 1 декабря 2001 года. Де-юре политсилой руководит щаместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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