В суд направлен обвинительный акт и в отношении его сообщника – руководителя госпредприятия.

Будут судить одного из заместителей начальника Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Он шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить ему дань.

По инфомации Государственного бюро расследований, чиновник разработал схему, по которой перевозчики должны были платить ежедневную фиксированную плату с каждого из сотен автобусов, которые выходили на рейсы в Киеве. Его посредником стал знакомый, возглавлявший одно из госпредприятий столицы.

Задокументировано, что чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, которые осуществляли автобусные перевозки пассажиров, 100 тысяч долларов за беспрепятственную предпринимательскую деятельность и еще 120 тысяч долларов – за продление 4 договоров на перевозку пассажиров. Как отметили в ГБР, при этом, в соответствии с условиями военного положения, киевские власти должны были автоматически продлить действие этих договоров до конца войны.

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Согласно данным следователей, до начала полномасштабной российской агрессии перевозчик уже "платил" дань чиновнику, что также задокументировано работниками ГБР. В ходе расследования задокументированы еще три факта передачи предпринимателем средств на общую сумму более 270 тысяч долларов.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что обвинение в отношении заместителя директора Департамента КГГА и директора госпредприятия направлено в Печерский районный суд города Киева по обстоятельствам вымогательства и получения указанной суммы (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В прокуратуре информировали, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчины приостановили противоправные действия в отношении перевозчиков, однако уже в июле 2022 года возобновили свои требования. Они требовали 220 тысяч долларов за декабрь-июнь 2022 года и за продление договоров на перевозку пассажиров до конца года. При этом договоры уже были подписаны на момент получения ими средств.

Служащих задержали" на горячем " сразу после получения ими оговоренной суммы. Во время неотложных обысков, в частности, по месту жительства задержанных и в служебных помещениях КГГА, изъяты денежные средства, документы и ручные осколочные гранаты.

Взятки в КГГА - последние новости

26 июля прошлого года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на вымогательстве взятки правоохранители задержали одного из заместителей директора Департамента транспорта КГГА.

На следующий день прокуратура подтвердила задержание чиновника КГГА и информировала, что ему и директору государственного предприятия, которое находится в сфере управления Киевской ОГА, сообщено о подозрении по обстоятельствам вымогательства и получения 270 тысяч долларов (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

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