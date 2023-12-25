По словам очевидцев, загорелась пристройка, затем огонь перекинулся на дом.

Во временно оккупированном Крыма бушует крупный пожар. Пылает дачный дом на мысе Фиолент в Севастополе.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Отмечается, что спасателей ждали долго – они не ехали на вызов по меньшей мере 15 минут.

По словам очевидцев, загорелась пристройка. Затем огонь перекинулся на дом.

"Также пострадал автомобиль, отогнать который не удалось, т. к. ключи остались в доме. Из дома успели эвакуировать людей и животных. Пожарных ждали долго. На момент съемки видео их еще не было", – говорится в сообщении.

Что происходит на оккупированных территориях

Вечером в воскресенье, 24 декабря, во временно оккупированной Горловке Донецкой области прогремели взрывы, после чего возник пожар. Горел склад в ТЦ "Галактика" (раньше это был "Эпицентр", однако его "отжали" захватчики).

Взрывы слышали также в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, добавив, что оккупанты отчитались о "работе ПВО".

Три мощных взрыва прогремели и в Токмаке на Запорожье.

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