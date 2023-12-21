СМИ РФ сообщают, что система противовоздушной обороны страны якобы отработала по целям в районе "крымского моста", пропагандисты традиционно заявляют, что "повреждений нет".

В четверг, 21 декабря во временно оккупированной Керчи произошли мощные взрывы. Российские оккупанты перекрыли так называемый "крымский мост". Об этом сообщают местные паблики.

По словам жителей, сначала произошли два взрыва, а затем еще два.

Тем временем российские оккупанты взяли под контроль движение транспорта через Керченский мост. Причины этого действия не объясняются.

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В то же время СМИ РФ сообщают, что система противовоздушной обороны страны якобы отработала по целям в районе "крымского моста". Пропагандисты традиционно заявляют, что "повреждений нет".

"- 5 мин. назад ПВО не доезжая моста отработало. - Ужас какой-то был. - Так очень сильно. - Сергей Николаевич, все норм, мост целый", - говорится в переписке.

Последние новости из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым освободить будет легче, чем Донбасс. По его словам, самая сложная часть касается местных жителей, а не территорий.

Зеленский отметил, что главная проблема заключается "в сложностях с ментальным возвращением жителей Донбасса", ведь последние 10 лет в регионе продолжались боевые действия и там проходила контактная линия. При этом часть людей прошла войну и там распространен сепаратизм.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне осознают, что деоккупация Крыма неотвратима, и покидают полуостров.

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