В четверг, 21 декабря во временно оккупированной Керчи произошли мощные взрывы. Российские оккупанты перекрыли так называемый "крымский мост". Об этом сообщают местные паблики.
По словам жителей, сначала произошли два взрыва, а затем еще два.
Тем временем российские оккупанты взяли под контроль движение транспорта через Керченский мост. Причины этого действия не объясняются.
В то же время СМИ РФ сообщают, что система противовоздушной обороны страны якобы отработала по целям в районе "крымского моста". Пропагандисты традиционно заявляют, что "повреждений нет".
"- 5 мин. назад ПВО не доезжая моста отработало.
- Ужас какой-то был.
- Так очень сильно.
- Сергей Николаевич, все норм, мост целый", - говорится в переписке.
Последние новости из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым освободить будет легче, чем Донбасс. По его словам, самая сложная часть касается местных жителей, а не территорий.
Зеленский отметил, что главная проблема заключается "в сложностях с ментальным возвращением жителей Донбасса", ведь последние 10 лет в регионе продолжались боевые действия и там проходила контактная линия. При этом часть людей прошла войну и там распространен сепаратизм.
Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне осознают, что деоккупация Крыма неотвратима, и покидают полуостров.
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