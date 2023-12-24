Накануне Рождества во временно оккупированных городах Запорожской области было "по-праздничному" громко.

Во временно оккупированном Мариуполе вечером в воскресенье, 24 декабря, прозвучали громкие взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Громко по всем районам города. Попытка скрыть под фейерверк была. О ПВО было. А мы выясняем детали Праздников Бавовны", - написал чиновник.

В свою очередь мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Токмаке прогремели три мощных взрыва.

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"Токмак встречает Сочельник. Три громких взрыва слышал весь город. Оккупанты снова отчитываются, что все ракеты "уничтожены".Только не уточняют чем - техникой или БК", - отметил Федоров.

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Накануне российские оккупанты запускали баллистику из Крыма. Об этом рассказал представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, с территории временно оккупированного полуострова были запущены ракеты в направлении Кропивницкого. При этом запущенные ракеты "не достигли своих целей".

Также накануне УНИАН сообщал о массированном ударе РФ по Херсону. В результате атаки есть погибший. Кроме того, были ранены семь человек, среди них - 15-летний ребенок. При этом оккупанты ударили по критической инфраструктуре города, что привело к прорыву газовых сетей. Возник пожар. Также под огнем оказалось одно из медицинских учреждений.

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