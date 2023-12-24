В сети уже публикуют видео с места пожара.

Во временно оккупированной Горловцы Донецкой области бушует мощный пожар. Этому предшествовали "прилеты" по городу.

В местных телеграм-каналах сообщают, что пылает склад ТЦ "Галактика" ("отжатый" оккупантами "Эпицентр"). В сети уже публикуют видео с места пожара.

На кадрах видно, что горит не только торговый центр, но и автомобили рядом.

В то же время один из пабликов пишет, что в районе ТЦ "Галактика" в оккупированной Горловке было около 15 прилетов. Оккупанты традиционно заявили об обстреле со стороны ВСУ.

Ситуация на оккупированных территориях

Американский институт изучения войны (ISW) сообщает, что оккупанты используют химическое оружие на левом берегу Днепра на Херсонщине. По словам аналитиков, россияне имеют продвижение в западной части Крынок.

Между тем на оккупированном острове Тузла партизаны обнаружили десятки комплексов ПВО российских захватчиков. Движение "Атеш" сообщает, что они сосредоточены по периметру острова и у въезда на Керченский мост.

Кроме того, вечером 24 декабря взрывы прогремели во временно оккупированных Мариуполе Донецкой области и Токмаке Запорожской области.

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