Спасателям пришлось вызволять пострадавших.

На Львовщине люди провалились в 4-метровую яму с мусором и не могли самостоятельно из нее вылезти. Пострадавших вызволяли спасатели, инцидент произошел в Трускавце.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области.

Так, 27 октября в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Трускавце люди упали в яму. Инцидент произошел на улице Стуса. В яме, глубина которой составляет примерно четыре метра, оказались два человека. Люди не могли самостоятельно выбраться, поэтому им на помощь приехали спасатели.

"Спасатели с помощью штурмовой лестницы спустились в яму, обвязали людей ремнями и спасательной веревкой, затем вытащили их на поверхность и передали медикам", - сообщила пресс-служба.

Читайте такжеПод Одессой спасли мальчика, повисшего на прутьях стального забора (видео)Людей освобождали из ямы 5 спасателей личного состава. Оказалось, что люди не получили значительных травм от падения в яму. Они не нуждались в медицинской помощи. Однако почему жители Трускавца провалились в яму и кто в этом виноват - пока не сообщается.

Ранее УНИАН сообщал, что в РФ мальчик застрял в грязевом котловане, который "надежно" засыпали коммунальщики. Ребенка засосало в яму, инцидент попал на видео.

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Автор: Полина Кузенко