Подростка спасали его сверстники, затем ему помогал взрослый.

В России ребенка засосало в яму, которую оставили после своей работы коммунальщики. Мальчик угодил в грязевой котлован, который был "надежно" засыпан грунтом.

Инцидент произошел в Красноярске, о нем уже сообщают в местных СМИ. Видео с мальчиком, которого засасывало в яму, опубликовали в Telegram-канале "Лента дна".

Так, коммунальщики Красноярска провели работы в одном из дворов города, после чего засыпали вырытый котлован грунтом. Грязевую яму огородили сигнальной лентой, однако детей, которые гуляли рядом с ней, это не остановило.

Один из мальчиков пошел через зарытый котлован и его начало засасывать. Сначала ему помогали сверстники, подростки пытались освободить друга из грязевой "ловушки" с помощью палки. Ребенок пробовал ухватиться за палку и разгребать влажный грунт вокруг себя руками, но ничего не помогало.

Инцидент увидел прохожий. Взрослый мужчина бросился на помощь к мальчику и вытаскивал его из ямы за руки. Но даже у него не получилось освободить ребенка из грязи. Отчаявшийся мальчик схватил палку и начал в буквальном смысле себя выкапывать, а после этого мужчина снова принялся тянуть подростка за руки. Но в этот раз взрослому помогли подростки.

Читайте также12-летнего пермского стрелка обследуют психиатрыРебенка все-таки достали. Однако кто виновен в инциденте - пока что не сообщается. Местные коммунальщики оправдываются тем, что котлован якобы нельзя полностью засыпать, поэтому его "притрусили" грунтом и оградили лентой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянин разобрал на части и "похоронил" авто после смертельного ДТП, а жительница Омска 35 лет прожила в ржавой бочке.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко