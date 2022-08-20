Он специализировался на кражах элитных авто Lexus и Toyota.

На Киевщине задержали вора авто, который "работал" в разных областях Украины.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале.

"Добегался! Легендарного угонщика "Калаша" задержали на Киевщине. Вор несколько месяцев скрывался от следствия", - отметил он.

По словам Небытова, 43-летний злоумышленник специализировался на кражах элитных автомобилей Lexus и Toyota, а для угона автомобилей пользовался оборудованием стоимостью от 30-40 тысяч долларов.

"На своем счету имеет целую серию преступных эпизодов в разных областях Украины, в том числе в Ривненской, Киевской области и столице. Наши полицейские уже передали ловкача следователям из Винницы", - рассказал глава полиции Киевщины.

Напомним, ранее Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что в начале войны в стране значительно упал уровень преступности почти по всем категориям преступлений.

Однако в министерстве в течение двух-пяти месяцев ожидают роста преступности по определенным категориям.

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