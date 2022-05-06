Во время обысков у них обнаружили оружие, боеприпасы, военное снаряжение и спецсредства.

В Киеве задержаны воры элитных авто, которые с помощью эвакуаторов перевозили оставленные авто с парковочных площадок.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в ходе реализации оперативной информации разоблачили двух мужчин, причастных к угону автомобилей. "Полицейские выяснили, что правонарушители с помощью эвакуаторов перевозили оставленные авто с парковочных площадок", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали автоворов во время того, когда они пытались вывезти похищенные иномарки, а также было обнаружено место отстоя похищенных транспортных средств.

"Кроме того, в ходе проведения обысков по местам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили у них автоматическое оружие, пистолеты и патроны к ним, гранаты, военное снаряжение, а также государственные номерные знаки. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу, а уроженцев столицы, 1978 и 1985 годов рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщает полиция.

Следователи Соломенского управления полиции сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством. За свои действия фигуранты могут провести за решеткой двенадцать лет с конфискацией имущества. "Кроме этого, решается вопрос квалификации преступления по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - отмечают в полиции.

В настоящее время полицейские проверяют причастность преступников к совершению аналогичных уголовных правонарушений на территории Украины.

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