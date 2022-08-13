По словам министра, в ближайшие месяцы участятся кражи автомобилей и преступления в сфере незаконного оборота оружия

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, какие виды преступлений могут участиться в ближайшие месяцы.

Об этом он сказал в интервью в рамках всеукраинского телемарафона.

"В первые месяцы войны мы отмечали, наверное, в половину падение уровня преступности почти по всем категориям преступлений. Хотя выросла совсем другая, появилась совсем другая категория преступлений, совершенно новая и досадная для нашей украинской реальности, - это военные преступления", - отметил министр.

Министр добавил, что на сегодня фиксируется определенный рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями.

"Падение - объективное явление в связи с началом кризиса. И так же мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно, по определенным категориям преступлений", - подчеркнул Монастырский.

Он пояснил, что речь идет, в первую очередь, о кражах, угонах автомобилей и преступлениях в сфере незаконного оборота оружия.

Война в Украине:

11 августа 2022 года в МВД раскрыли, какая область Украины самая заминированная.

По состоянию на 14 июля в Украине оставались загрязненными взрывоопасными объектами более 20 миллионов гектаров.

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