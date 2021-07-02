По словам правоохранителей, молодая девушка так поступила, потому что испугалась осуждения родственников и соседей.

В Киевской области 18-летняя дочь после ссоры с матерью решила спрятать ее труп и закопала его во дворе. При этом обстоятельства смерти женщины остаются для следствия непонятными.

Об этом в пятницу, 2 июля, рассказали в полиции Киевской области.

Об исчезновении 56-летней хозяйки одного из домов в селе Великая Бугаевка правоохранителям 15 июня заявила ее старшая дочь. Как выяснили следователи, накануне исчезновения женщина вместе со своей младшей беременной дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное. Впоследствии родственницы вернулись домой и поссорились.

Во время ссоры 18-летняя дочь толкнула мать, а потом пошла спать. Когда же утром девушка проснулась, нашла маму мертвой.

"Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила мать на территории домовладения, где правоохранители и обнаружили тело хозяйки. Труп был направлен на экспертизу, впрочем выяснить причины смерти не удалось из-за резких гнилостных изменений. В то же время следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено", - сообщают полицейские.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Однако сейчас полиция проводит дополнительные углубленные экспертизы по установлению причины смерти женщины.

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Автор: Катерина Комолова