Компания распивала спиртные напитки на кладбище, возник конфликт, в результате которого потерпевшего избили, а затем закопали между могил.

Белоцерковский горрайонный суд Киевской области приговорил к 10 и 11 годам лишения свободы трех молодых людей, которые, будучи в нетрезвом состоянии, похоронили заживо своего товарища.

Как сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры, следствие установило, что указанные лица вместе с еще одним своим знакомым распивали спиртные напитки в подсобном помещении Вышгородского кладбища. Изрядно выпив, знакомый начал конфликт с одним из них. Ругань быстро переросла в драку, сначала один мужчина набросился с кулаками на пьяного знакомого, а через несколько минут к нему присоединились и остальные фигуранты производства.

Втроем они били потерпевшего, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Затем агрессивная компания перенесла его к ближайшим могилам, где между захоронениями мужчины выкопали полуметровое углубление, в которое поместили тело потерпевшего и присыпали грунтом.

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Автор: Инна Андалицкая