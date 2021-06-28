На Херсонщине лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в 35-градусную жару
Видео инцидента появилось в Telegram-канале hu*viy_kherson.
Перекрашенную лошадь, катающую отдыхающих, заметили на скадовском пляже.
В ролике видно, как животное идет по пляжу, а на нем сверху сидит ребенок. Рядом с ним находится хозяин, который ведет лошадь за уздечку.
Украинцы возмутились этим и оставили множество гневных комментариев.
"Бедняжка, ей, наверное, очень жарко", "Пускай на своих горбах катают людей", "Передвижные зоопарки запретили, и такую **йню тоже нужно запретить", – пишут люди.
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