В ролике видно, как животное идет по пляжу, а на нем сверху сидит ребенок. Рядом находится хозяин, который ведет лошадь за уздечку.

На Херсонщине лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в 35-градусную жару

Видео инцидента появилось в Telegram-канале hu*viy_kherson.

Перекрашенную лошадь, катающую отдыхающих, заметили на скадовском пляже.

В ролике видно, как животное идет по пляжу, а на нем сверху сидит ребенок. Рядом с ним находится хозяин, который ведет лошадь за уздечку.

Украинцы возмутились этим и оставили множество гневных комментариев.

"Бедняжка, ей, наверное, очень жарко", "Пускай на своих горбах катают людей", "Передвижные зоопарки запретили, и такую **йню тоже нужно запретить", – пишут люди.

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Автор: Денис Прядко