Оборванный провод, за которую взялся руками пострадавший, свисал со столба.

На Харьковщине в результате удара током от оборванного провода погиб 14-летний подросток.

Как сообщили в областной полиции, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Отмечается, что сегодня, 13 августа, в полицию позвонила 22-летняя девушка и сообщила, что в селе Довжик к ней обратились двое несовершеннолетних и рассказали, что их друга ударило током. Девушка пыталась помочь пострадавшему, но 14-летний подросток скончался.

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На место происшествия выехала сотрудники полиции, которые выяснили, что ребята пришли купаться на пруд. Рядом висел оборванный провод, за который и взялся руками пострадавший.

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В марте этого года стало известно о другом трагическом случае на Киевщине, когда детей ударило током. Так, в городе Вишневое ребята на железнодорожном вокзале залезли на крышу товарного поезда, где их обоих поразило электрическим током. В результате происшествия один из них погиб на месте, а его друг получил ожоги лица 1-й степени и острый шок.

Как рассказали работники железной дороги, ребята пытались сделать селфи на вагонах. И это, к сожалению, стоило одному из них жизни.

В этом месяце также полиция Харьковщины информировала о гибели ребенка вследствие того, что взорвался планшет. Погибла 11-летняя девочка. Устройство, находившееся на зарядке, взорвалось у нее в руках.

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