Выживший подросток получил ожоги лица 1-й степени и острый шок.

В городе Вишневое Киевской области двое подростков пытались сделать фото на вагоне товарного поезда, их ударило электрическим током.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 11 марта в 14:43 спасатели Бучанского района получили сообщение о том, что в городе Вишневое на железнодорожном вокзале, на крыше товарного поезда (закрытого типа), который находился на дополнительном пути, двух подростков 2009 года рождения поразило электрическим током.

"В результате происшествия один из ребят погиб на месте, а его товарищ получил ожоги лица 1-й степени и острый шок. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.

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Тело погибшего подростка с крыши поезда пришлось снимать спасателям.

"Как рассказали работники железной дороги, ребята пытались сделать фото на вагонах. И это, к сожалению, стоило одному из них жизни", - сказано в сообщении.

Смерти детей и подростков на железной дороге

Попытка сделать фотографию на железнодорожных путях, крыше поезда, железнодорожном мосту на других "зрелищных" и опасных локациях на железной дороге нередко приводят к гибели детей и подростков в Украине или их травмированию.

К примеру, на Черниговщине погиб 16-летний парень, который пытался сделать селфи на крыше грузового поезда. А в Одессе подросток получил ожоги 90% поверхности тела при попытке сфотографироваться на крыше поезда.

На Киевщине 13-летний парень решил сделать фото для сети и выбрался на железнодорожный мост, когда услышал грохот поезда - прыгнул на пути. Ребенок погиб.

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