В Луцке молодая девушка погибла от удара током в ванне.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "ВолиньPost".
"Известно, что трагедия произошла сегодня, 22 января, в одной из многоэтажек города. По предварительной информации, девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванну. Ее ударило током", - говорится в сообщении.
"Волынские новости" в свою очередь пишут, что трагедия произошла в одной из многоэтажек на улице Воинов-афганцев. Как сообщили информационному агентству в диспетчерской службе "скорой", вызов о том, что с девушкой в ванной комнате произошел несчастный случай, поступил в 17:42.
Когда медики приехали, погибшую уже достали из ванны. Врачи пытались провести реанимацию, но вернуть девушку к жизни не удалось. Правоохранители рассказали журналистам, что ее ударило током. Девушке был 21 год.
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