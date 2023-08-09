По данным полиции, девочку ударило током.

В Харьковской области ребенок погиб из-за взрыва планшета. Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции Украины на Харьковщине.

Трагедия произошла 7 августа в Богодуховском районе. Ночью в полицию сообщили о гибели 11-летней девочки. Выяснилось, что ребенок играл на планшете дома, в какой-то момент он взорвался прямо у нее в руках.

Предварительно полицейские установили, что устройство находилось на зарядке. Девочку смертельно поразило током, когда она его просматривала. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

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