В области начали восстанавливать электроснабжение.

Половина потребителей Днепропетровской области уже со светом. Тем временем на поверхность поднято почти 3000 шахтеров в Кривом Роге и Павлоградском районе, которые остались в шахтах из-за обесточивания. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Это была напряженная ночь. Все службы работали и продолжают работать. Завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность почти 3000 работников, которые остались в шахтах из-за обесточивания предприятий", - сообщил он.

По словам Резниченко, энергетики продолжают восстанавливать питание. До 50% потребителей области уже с электричеством.

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"Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому везде будут продолжаться отключения, чтобы максимально уменьшить нагрузку на сеть", - отметил он.

Тысячи горняков застряли в забое: что известно

23 ноября в результате массированной ракетной атаки со стороны россиян, многие шахты на Днепропетровщине остались без электричества. Поэтому тысячи горняков оказались заблокированными под землей.

В частности, 83 человека остаются под землей на шахте Капитальная ГП "Мирноградуголь" из-за российских ракетных обстрелов.

"Не работают вентиляторы проветривания, не откачивается вода. В таких ситуациях, как сегодняшняя, не срабатывает план ликвидации аварии обесточены запасные выходы шахт", - объяснил критичность ситуации председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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