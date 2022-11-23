Проводится спасательная операция по поднятию людей на поверхность.

На восьми шахтах ГП "Павлоградуголь" через вражеский ракетный обстрел в результате обесточивания в забоях остались от 200 до 700 человек.

"Задействован план ликвидации аварий. С помощью контргруза или лестницами шахтеров постепенно выдают на поверхность. Там, где людей больше всего – передают воду и пищу", - сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Кроме того, по его словам, 83 человека остаются под землей на шахте Капитальная ГП "Мирноградуголь" из-за российских ракетных обстрелов.

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"Сейчас принимаются меры для скорейшего поднятия и выдачи людей на поверхность. Не работают вентиляторы проветривания, не откачивается вода. В таких ситуациях, как сегодняшняя, не срабатывает план ликвидации аварии обесточены запасные выходы шахт", - отметил Волынец.

Также он сообщил, что из-за ракетного обстрела российских военных террористов под землей оставались 302 горняка шахты "Белозерская" ГП "Допропильуголь".

Проводится спасательная операция по поднятию людей на поверхность.

"Есть информация, что по состоянию на 17:00 из забоя подняли более 100 горняков", - добавил Волынец.

Ракетный удар по Украине 23 ноября - что известно

23 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. В общем было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах происходят аварийные отключения электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сегодняшнюю атаку, заявил, что Россия доказала всему миру, что она страна-террорист.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в общей сложности зафиксировали гибель шести граждан и еще 36 получили ранения. При этом российские ракеты попали в 16 украинских объектов инфраструктуры.

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