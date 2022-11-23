Пуски ракет осуществили бомбардировщики стратегической авиации врага.

Российская стратегическая авиация выпустила много ракет по Украине. Сразу в нескольких областях сработала система противовоздушной обороны. Есть угроза ракетных ударов.

По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, РФ подняла в небо по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-95. Авиация вблизи Мариуполя выпустила минимум 5 ракет. Впоследствии Ким сообщил, что ракет много. Летят с юга и востока. Работает ПВО.

По данным Кима, под угрозой ракетных ударов оказался юг. Ракеты летят на Одессу.

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Глава Днепропетровской ОГА Николай Лукашук сообщил, что в области ракетная опасность. Работает ПВО.

В то же время глава Киевской ОГА Алексей Кулеба также предупредил об угрозе ракетных ударов по области.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетного обстрела области. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", - сообщил Кулеба.

О звуках взрывов сообщили паблики Полтавщины. Впрочем, глава ОВА Дмитрий Лунин заявил, что это сработала ПВО в Кременчугском районе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заметил, что Россия запустила ракеты сразу после того, как Европарламент признал ее государством-спонсором терроризма.

"Террористы сразу подтверждают, что они террористы - запускают ракеты. Наивные неудачники", - заявил он.

Обновлено в 14:11: Звуки взрывов слышны в Киеве. Местные паблики сообщают о "прилете" по столице. В небе над Киевом взвился густой столб черного дыма.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил "прилет". Ракета попала в инфраструктурный объект.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - заявил Кличко.

Через несколько минут Кличко заявил о массированной атаке на столицу. Под ударами разные районы города.

"Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места", – заявил Кличко.

Обновлено в 14:23: Два звука, похожих на взрывы, слышны в районе Кременчуга. Местные паблики сообщают о прилете. Мэр города Виталий Малецкий призвал находиться в укрытиях.

Обновлено в 14:29: Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что область под обстрелом врага. Россия бъет по объектам критической инфраструктуры. Оставайтесь в укрытиях!

Глава Киевской ОВА Кулеба заявил, что в области зафиксировано попадание по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. Есть угроза повторных обстрелов.

Обновлено в 14:37: местные паблики сообщают о серии взрывов во Львове. Мэр города Андрей Садовый на фоне этих сообщений призвал оставаться в укрытиях, а затем заявил, что город остался без света.

"Весь город – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Могут быть перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовый.

Ракетный террор РФ

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.

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