На Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси.
"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного вражеского агента, который собирал разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Им оказался житель Черниговской области, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в конце 2022 года.
"Во время досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного. Прежде всего установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области. Особое внимание обращал на места проживания командного состава украинских войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.
В СБУ проинформировали, что на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили белорусском агенту о подозрении по ст. 111 (государственная измена); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
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