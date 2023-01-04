Злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области.

На Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси.

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного вражеского агента, который собирал разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Им оказался житель Черниговской области, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в конце 2022 года.

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"Во время досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного. Прежде всего установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области. Особое внимание обращал на места проживания командного состава украинских войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.

В СБУ проинформировали, что на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили белорусском агенту о подозрении по ст. 111 (государственная измена); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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