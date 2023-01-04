Панченко утверждает, что она "сейчас находится не в Украине", но большинство времени проводит "на Донбассе", пишут СМИ.

Против скандально известной своими пророссийскими взглядами журналистки и ведущей Дианы Панченко открыли уголовное производство из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь для съемок "репортажа".

Об этом в своем Facebook сообщил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. По его словам, он в декабре 2022-го года подал депутатские обращения в СБУ и ГПУ относительно материала Панченко, который нарушает нацбезопасность Украины и оправдывает российскую агрессию.

"Результат: Служба безопасности уже открыла уголовное производство в отношении пропагандистки. Праздники уже пришли, Диана. Пора их встречать за праздничным столом на допросе", - написал народный избранник.

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Как сообщает "Детектор медиа", Панченко утверждает, что она "сейчас находится не в Украине", но большинство времени проводит "на Донбассе".

Как позже сообщили в самой СБУ, производство против ведущей открыто по ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют зрительским сознанием в интересах РФ. Среди прочего, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага.

Сейчас продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.

Что известно о скандальной ведущей Диане Панченко

Журналистка и телеведущая была звездой пророссийского подсанкционного телеканала NewsOne. После введения против канала санкций Панченко стала частью нового проекта "Перший незалежний", который не раз отмечался пророссийскими нарративами.

В апреле 2022-го года Национальное агентство по предотвращению коррупции и общественная организация "Рух "Чесно" внесли журналистку в список госизменников, но она осталась в Украине.

В декабре 2022 года Панченко опубликовала фото возле знака "Донецк". Снимок девушка сопроводила комментарием, в котором говорится, что она там, "где должна быть". Там она сняла пропагандистские материалы о Донецке и Мариуполе.

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