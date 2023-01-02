Под видом внутренне перемещенного лица на Львовщине он поселился вблизи одного из энергетических объектов.

На Львовщине задержали российского агента, который сначала "сливал" данные врагу на Лиманском направлении (Донецкая область) , а потом на западе страны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"С начала войны он собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. А потом предатель перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельности", - сказано в сообщении.

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В СБУ отмечают, что житель Донетчины под видом внутренне перемещенного лица поселился вблизи одного из энергетических объектов и продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы.

"Сотрудники СБУ разоблачили соратника врага на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористических группировок "ДНР". Во время оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом", - сообщает спецслужба.

Следователи сообщили мужчине о подозрении за совершенное преступление. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Громкие задержания российских агентов

С началом полномасштабной войны в Украине активизировалась агентурная сеть РФ. Кроме того, коллаборанты начали себя разоблачать. В частности, недавно СБУ задержала в Киеве колаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС. В Купянске во время оккупации города женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.

Также украинские пограничники задержали молодую колаборантку, которая ехала в Киев. Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского содержания.

А на днях в Одессе разоблачили "блогерку", которая призвала Путина активнее бомбить Украину. Пропагандистка распространяла в сети публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

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