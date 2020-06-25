"Существует опасность взрыва": в Киеве на газораспределительном пункте нашли три мины (фото)

Из-за опасной находки ремонтные работы пришлось приостановить.

В столице сегодня сотрудники "Киевгаза" обнаружили три минометных мины во время строительных работ на главном газораспределительном пункте в районе проспекта Степана Бандеры, 6.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Специалисты "Киевгаза" как раз проводили земельные работы, когда обнаружили снаряды. Они сразу вызвали полицию и спасателей, поскольку существует опасность взрыва. Объект расположен вблизи газозаправочной станции и рынка Петровка – в случае взрыва одной из мин, последствия могли быть ужасными", - говорится в сообщении.

Уточняется, что этот пункт был построен в начале 60-х годов прошлого века, а в этом году была начата его реконструкция.

"В настоящее время монтажные работы в связи с находкой прекращены. На месте работает полиция, спасатели и саперы", - заявили в "Киевгазе".

Как сообщал УНИАН, в СБУ рассказали, сколько оружия, взрывчатки и боеприпасов изъяли из оборота этого года.

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