В СБУ рассказали, сколько оружия, взрывчатки и боеприпасов изъяли из оборота в этом году (фото)

Самый большой массив оружия и средств поражения были обнаружены в тайниках в районе проведения Операции объединенных сил.

С начала этого года Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и свыше 45 тыс. патронов, гранат и снарядов.

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Как говорится в сообщении на сайте СБУ, наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы. Самый большой массив оружия и средств поражения был обнаружен в тайниках в районе проведения Операции объединенных сил. В частности, в разное время их разоблачили в Новоайдарском, Старобельском, Славянском районах.

Было установлено, что часто это оружие вывозится с территории Донецкой и Луганской областей в другие регионы. Несколько таких схронов было найдено вне ООС, в частности в Волынской и Одесской областях. Например, в марте на блок-посту на автодороге «Лисичанск-Бахмут» были задержаны два человека, которые незаконно вывозили целый арсенал боеприпасов и оружия в Киевскую область.

Кроме того, с начала года СБУ прекратила работу четырех подпольных мастерских, которые изготовляли боевое оружие. В частности, СБУ совместно с Нацполицией Киева проведен обыск по месту жительства киевлянина, который организовал подпольную мастерскую, где занимался незаконным изготовлением и восстановлением огнестрельного оружия с целью его дальнейшего сбыта. В результате обыска обнаружено и изъято 2 пистолета-пулемета «кустарного» производства, 170 патронов и 0,3 кг пороха. Отдельно выявлено и прекращено существование канала сбыта деталей и комплектующих к огнестрельному оружию иностранного производства из-за границы. Лицо, причастное к указанной противоправной деятельности, задержано.

На основании материалов СБУ начато 58 уголовных производств, в том числе Нацполицией, по ст. 263 Уголовного кодекса. В целом изъятого арсенала достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.

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