Движение в обоих направлениях пока временно ограничено.

В Киеве движение через мост Патона ограничено в связи с анонимным сообщением о минировании.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

"Неизвестный сообщил, что мост Патона заминирован. Сейчас правоохранители работают на месте происшествия. Взрывотехники и кинологи обследуют прилегающую территорию. Движение по мосту временно ограничено до завершения проверки", - сказали в полиции.

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Автор: Виталий Саенко