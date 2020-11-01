Мост Патона "заминировали" / фото УНИАН
В Киеве движение через мост Патона ограничено в связи с анонимным сообщением о минировании.
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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.
"Неизвестный сообщил, что мост Патона заминирован. Сейчас правоохранители работают на месте происшествия. Взрывотехники и кинологи обследуют прилегающую территорию. Движение по мосту временно ограничено до завершения проверки", - сказали в полиции.
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