Злоумышленник выдал неадекватное объяснение своему поступку.

Во Львове полиция задержала мужчину, который публично домогался девушки при игнорировании происходящего со стороны окружающих.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел 9 августа на остановке общественного транспорта на улице Владимира Великого.

23-летняя потерпевшая говорит, что нападавший касался ее ниже пояса. Она стала кричать, но никто на многолюдной улице не реагировал.

Когда девушка вызвала полицию, то злоумышленник попытался сбежать. Она позвонила своему парню, вместе с которым порядка 20 минут преследовала своего обидчика.

"Это была моя просьба не разбираться силой, а сделать все законно. При этом всем это лицо начало кричать "коснешься меня - умрешь" и рыскать в рюкзаке", - говорит потерпевшая, не пожелав указывать свое имя.

Читайте такжеОбещал мороженое и газированные напитки: во Львове будут судить насильника ребенкаСев в маршрутку, нападающий пытался уехать прочь, но из-за криков остался стоять на месте. Там злоумышленника и задержали патрульные.

Потерпевшая уже написала заявление о домогательствах и планирует обращаться за психологической помощью.

Свои действия преступник пытался оправдать так: "меня попутало и я захотел в тот момент это сделать".

В полиции факт случившегося подтвердили и уже установили личность нападавшего — им оказался мужчина 1973 года рождения.

Ранее УНИАН сообщал о судебном процессе над педофилом, который создал во Львове нелегальную религиозную организацию и насиловал детей.

Автор: Станислав Кожемякин