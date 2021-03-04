Правоохранители нашли шесть жертв педофила и говорят, что дело насчитывает более сотни эпизодов.

Во Львове состоялось первое судебное заседание по громкому делу о педофиле, который создал нелегальную религиозную организацию и насиловал детей.

В прошлом году правоохранители открыли производство по заявлению женщины о том, что ее изнасиловали в детстве. Правоохранители нашли еще шесть жертв злоумышленника, говорится в сюжете ТСН.

Все жертвы посещали организованные подозреваемым занятия для подростков. Он это называл детской религиозной организацией. Впрочем, как выяснилось во время следствия, ни к одной из религиозных конфессий или церквей подозреваемый не принадлежал и его организация была нелегальной.

На судебное заседание подозреваемого привели под руки двое конвоиров. Обвиняемый волочил ноги, ничего не говорил и лишь качал головой. Один из его адвокатов утверждает, что мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем и настаивает, что подзащитный является неподсудным. Однако экспертиза установила обратное.

"Судя по внешним его признакам, есть необходимость назначения повторной психиатрической экспертизы. Она была проведена достаточно длительное время назад, и с тех пор его состояние существенно ухудшилось", - считает адвокат обвиняемого Богдан Бень.

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На первом судебном заседании присутствовали четыре жертвы.

История всплыла лишь в прошлом году, когда к правоохранителям обратилась первая жертва. Девушка тогда призналась ТСН, что думала даже о самоубийстве. После долгих лет переживаний обратилась к психологу и тот посоветовал пойти в полицию.

"Он очень умел классно завлекать чем-то. Например, ребенок из неблагополучной семьи не имел какой-то мегакрутой игрушки. Он говорит, что даст эту игрушку, но ведь взамен было наше тело", - рассказывает одна из жертв.

Уже после разглашения, к правоохранителям обратились и другие женщины. В деле в общей сложности фигурирует шесть человек, заявивших об изнасиловании. В прокуратуре считают, что жертв было больше, однако, не все согласились свидетельствовать. Преступления мужчина совершал с 2005 до 2012 года, говорят прокуроры. Он организовал нелегальный детский лагерь, который сам называл религиозной организацией. Его жертвам тогда было от 11 до 14 лет.

В начале 1990-х подозреваемый учился в духовной семинарии. По окончании решил не рукополагаться на священника и стал светским лицом.

"Он не имеет никакого отношения ни к одной официальной церкви. Он втерся в доверие к представителям официальных религиозных организаций, к церквям, которые ему на благотворительных началах предоставляли помещения, они там изучали Библию. А так в свободное время происходили такие ужасные вещи", - говорит заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры Николай Друзюк.

В одной из львовских церквей мужчина имел склад, где хранил игрушки и гуманитарку, которую раздавали по приютах. В местной епархии уверяют, что не знали, что организация нелегальная, но их не смущало, что мужчина не был их священником.

Последним местом работы подозреваемого была школа, но в ней он не работает уже два года. Что стало причиной разрыва отношений в учебном заведении не объясняют.

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На сайте школы пишут, что мужчина был координатором внешних связей и не имел отношения к учебному процессу или педагогической деятельности.

Первое судебное заседание суда происходило в закрытом режиме. Так будет и в дальнейшем из-за квалификации преступления - половые преступления против детей. По настоянию его адвокатов, обвиняемому проведут повторную психиатрическую экспертизу. Если мужчину снова признают вменяемым, он может сесть за решетку на 15 лет.

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Автор: УНИАН