В момент совершения преступления злоумышленник уже находился под следствием. Он обвиняется в убийстве по неосторожности.

В городе Измаил Одесской области задержан 23-летний мужчина, который подозревается в том, что домогался сексуальной близости с 12-летней девочкой.

Как сообщили УНИАН в Измаильском отделе полиции, это произошло в частном секторе города, в субботу, 12 декабря.

Как отмечается, в полицию обратилась жительница Измаила, сообщив, что днем увидела на улице неизвестного, который удерживал девочку и пытался ее раздеть. Заметив женщину, злоумышленник скрылся. На место происшествия оперативно выехал экипаж патрульной полиции, который задержал злоумышленника на другой улице.

Выяснилось, что 23-летний местный житель приставал на улице к 12-летней дочери заявительницы, но девочка смогла вырваться, забежала во двор и рассказала об инциденте матери.

"За эти несколько минут, пока женщина вышла на улицу, чтобы посмотреть, где находится злоумышленник, тот уже нашел себе новую жертву - тоже 12-летнюю девочку, которая просто шла по улице", - сообщили в управлении.

После задержания он признал, что пытался раздеть второго ребенка, и снял с себя брюки, требуя, чтобы девочка "удовлетворила его руками".

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Задержанному вручено подозрение по ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Полиция обратилась в суд с ходатайством о взятии злоумышленника под стражу.

Отмечается, что это не первое преступление, совершенное фигурантом. Сейчас на рассмотрении в суде в отношении него находится обвинительный акт - мужчина обвиняется в убийстве по неосторожности.

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Автор: Лариса Козовая