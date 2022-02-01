Прохожий снял на видео, как ее удерживает в машине муж.

В Харькове прохожие сняли на видео, как девушка пытается сбежать от мужчины, который силой удерживал ее в автомобиле.

Видео опубликовано в Telegram-канале Труха.

На нем можно увидеть, как мужчина силой удерживает плачущую девушку в машине. Инцидент произошел на площади Свободы.

По словам очевидца, автомобиль BMW "выдавал куражи" с открытой дверью, а из машины слышались женские крики.

Читайте такжеВ Одессе женщина организовала бордель в отеле"Подбежали к авто, девушка - в истерике. Водитель говорит, что она его жена. Начал быковать. Потом все же девушку отпустил, она начала убегать. Ей вернули выпавшие из машины документы (Катерина У.). Уже после этого видео водитель начал кидаться на очевидцев, после чего побежал за девушкой", - говорится в сообщении.

Позже с Telegram-каналом связалась сама пострадавшая. Она рассказала, что муж угрожает ей и ее семье физической расправой.

"Я несколько раз писала заявления в полицию, которые мой муж, Уваров Михаил Николаевич, "решал". Он угрожает мне, что покалечит, что перережет моих родителей, нанесет телесные повреждения, что заберёт у меня моих деток", - рассказала Екатерина.

По ее словам, супруг употребляет наркотики, после чего становится очень агрессивным.

"Я уходила много раз, жалела детей и семью, переступая через себя, боясь, что он что-то мне сделает, но больше не могу. Я хочу жить спокойно. Помогите, пожалуйста, распространить", - сказала она.

Девушка отметила, что уже пять лет не может выйти из этих отношений, а ее дети становятся свидетелями домашнего насилия.

"Я не могу убежать, потому что меня могут просто убить или покалечить за это", - сказала она.

Ранее сообщалось, что на Волыни мужчина палкой забил до смерти супругу. На суде он сказал, что делал ей массаж, а не бил.

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