Очевидец сказал, что люди дрались за просроченные товары, а эксперты утверждают – в тачке была "уцененка".

В Харькове в одном из супермаркетов, расположенном на улице Салтовское шоссе, люди быстро разбирали просроченные товары.

Видео, на котором видно, как покупатели "разгребают просрочку", опубликовал один из местных Telegram-каналов.

"Это класс – супермаркет, акция называется. Посреди магазина поставили тачку, народ дерется за просрочку", – сказал очевидец.

Позже журналисты узнали, что люди разбирали не просроченные товары, а уцененные.

Читайте такжеВ Киеве желающие привиться подрались в очереди на вакцинацию от COVID-19 (видео)Напомним, в конце сентября прошлого года в Днепре произошел похожий инцидент – люди устроили сильную давку возле входа в секонд-хенд.

Желающие попасть в магазин буквально пошли на штурм и не обращали внимание на то, что кто-то мог пострадать. Давка у входа в секонд-хенд произошла потому, что много людей хотели попасть внутрь первыми.

В сети инцидент в Днепре назвали "битвой за трусы".

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