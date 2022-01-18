Свидетели рассказали, что женщина боялась, что муж ее убьет.

В поселке Ратное Ковельского района Волынской области мужчина палкой забил до смерти супругу. На суде он заявил, что делал ей массаж, а не бил.

Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области, сообщает ТСН.

Следствие установило, что мужчина в ночь на 27 апреля 2020 года 60 ударами палки убил свою жену. На ее теле были обнаружены многочисленные травмы.

На суде подозреваемый свою вину отрицал. Он заявил, что накануне трагедии вернулся домой с рыбалки. Дома он не застал жену. Когда он позвонил по телефону женщине, та якобы была нетрезвая и он слышал, что рядом с ней есть другой мужчина. Когда женщина вернулась, ей якобы стало плохо, тогда подозреваемый принес ей воды и она уснула.

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На следующий же день женщина проснулась и говорила, что плохо чувствует себя, тогда, по словам подозреваемого, он взял массажер, делал потерпевший массаж и даже дал ей лекарство. Когда ей стало хуже, он якобы вызвал медиков, однако женщина умерла. Мужчина убеждал, что супруги никогда не конфликтовали.

Слова подозреваемого категорически опровергли пять свидетелей. Они сообщили, что покойная часто жаловалась на своего мужа, который злоупотреблял алкоголем и ревновал ее. По их данным, он избивал женщину, а потому она хотела расстаться с ним. Знакомая покойной также рассказала, что ее подруга говорила, что она может не пережить Пасху, поскольку мужчина часто жестоко ее избивал и угрожал убить.

Один из свидетелей рассказал, что в день трагедии потерпевшая приехала к нему на велосипеде. Она рассказала ему о том, что муж жестоко избивает ее. После разговора и употребления алкоголя женщина ушла домой. Свидетель утверждал, что они выпили немного и потерпевшая не была пьяной.

Свидетельские слова подтвердили камеры видеонаблюдения и выводы экспертов. По их данным, мужчина 60 раз ударил палкой женщину и добивал ее ногами. Потерпевшая, судя по травмам, оборонялась. Причиной смерти женщины стал травматический шок.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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