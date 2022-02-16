Ребенка несколько часов разыскивали сотрудники Национальной полиции и местные жители.

Вечером 15 февраля в селе Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области из реки Соленая достали тело ребенка - 6-летнего мальчика, который не вернулся домой.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Ребенка несколько часов разыскивали сотрудники Национальной полиции и местные жители. В итоге в 20:00 правоохранители сообщили на линию "101", что тело утонувшего мальчика обнаружили на поверхности водоема подо льдом в 15 метрах от берега.

"Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Подразделения ГСЧС не привлекались", - отметили спасатели.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля на Днепропетровщине исчез 6-летний Ярослав Гарат. На поиски ребенка в сети начали собирать волонтеров. Впоследствии стало известно, что мальчика нашли мертвым, однако относительно обстоятельств смерти информация не сообщалась.

Ранее в Днепре из-подо льда выловили мертвого подростка. Водолазы-спасатели предварительно установили, что во время попытки купания в реке двое парней 2004 года рождения провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега. Один из них выбрался на лед, другой подросток скрылся под водой.

А в Херсонской области 42-летний охранник яхт-клуба спас из ледяной воды Днепра двух детей. Мужчину номинируют на премию "Герой-спаситель года".

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