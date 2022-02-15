Мальчик жил в селе Новопавловка.

В Днепропетровской области нашли мертвым маленького мальчика, которого разыскивали волонтеры.

Об этом сообщают в сообществе волонтерской группы "Поиск пропавших детей" в Facebook.

Известно, что 6-летний Ярослав Гарат исчез сегодня, 15 февраля. Волонтеров срочно собирали в Межевском районе села Новопавловка.

В 19:30 на странице волонтерской группы появилось сообщение, что пропавшего ребенка нашли мертвым.

Читайте такжеПод Львовом пьяный учитель домогался ученицу, а после отказа организовал травлю: деталиПока не известно, при каких обстоятельствах он скончался. В комментариях члены группы пишут, что мальчик мог утонуть.

Ранее сообщалось, что в Днепре водолазы извлекли из воды тело утонувшего подростка.

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