Пострадавший уже написал заявление в полицию.

Неизвестные украли велосипед работника посольства Нидерландов, оставленный под зданием НАБУ в Киеве.

Об этом в Facebook написал дипломат Лодевийк Смур.

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Коллега Смура добирался на велосипеде до места назначения, но ему не повезло. Оставленный транспорт угнали. Последний раз двухколесник видели под зданием Национального антикоррупционного бюро 15 февраля.

"После публикации Посольства Нидерландов в Украине обратили внимание на зимнее катание на велосипеде. Вот еще двое коллег по спорту, которые добираются на работу на велосипеде. Одному повезло меньше, чем мне. Последний раз двухколесник видели перед НАБУ в понедельник", – написал он.

Впоследствии дипломат уточнил, что потерпевший уже написал заявление в полицию.

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Автор: УНИАН