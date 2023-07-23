Мэр небольшого города в Закарпатье подозревается в совершении коррупционного преступления.

Министерство внутренних дел объявило в розыск действующего мэра города Рахов (Закарпатская область) Виктора Медвидя. Об этом свидетельствует карточка розыска на сайте МВД.

Указано, что чиновник "пропал" 21 июля этого года. Его разыскивает Раховское отделение полиции Тячевского отдела ГУНП в Закарпатской области по подозрению в растрате/присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УКУ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УКУ).

По указанным статьям чиновнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. В карточке розыска указано, что на момент исчезновения никаких ограничительных мер к Медвидю не применялось.

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Журналист Виталий Глагола утверждает, что Виктор Медвидь уже около трех недель находится за границей.

"Вероятно, он покинул Украину после того, как Бюро экономической безопасности в Закарпатской области провело расследование по факту присвоения 2,2 млн грн, полученных в рамках международных грантовых программ на строительство реабилитационного центра в Рахове. Тогда подозрение объявили двум лицам – заместителю городского головы и генподрядчику", – сообщил журналист.

Коррупция в Украине

В начале июля НАБУ задержало народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилу Марченко и ее помощницу при получении взятки в размере 3 тысяч долларов. По имеющейся информации, помощница депутата за деньги выдавала документы, позволяющие военнообязанным выезжать за границу через систему "Шлях".

Кроме того, недавно суд признал мэра Ривне Александра Третьяка виновным в совершении коррупционного административного правонарушения и отстранил от должности на год. НАПК обвинило мэра в начислении премий себе и подчиненным при обстоятельствах, свидетельствующих о конфликте интересов.

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