Дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома, которая во время избирательной кампании внесла деньги в кандидатский фонд Александра Третьяка.

Суд признал мэра Ривне Александра Третьяка виновным в совершении коррупционного административного правонарушения и отстранил от должности на год. Как сообщает Суспильне, соответствующее решение принято сегодня, 10 июля.

Отмечается, что наказание предусматривает штраф в размере 6,8 тысяч гривен, а также лишение права занимать должность сроком в один год. Это решение можно обжаловать в течение десяти дней.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило три протокола на Третьяка, в которых усматривало конфликт интересов: относительно возвращения себе премий, голосования за назначение управляющей делами исполкома и назначение ей премий и надбавок. Первые два протокола закрыли за отсутствием состава нарушения и по срокам давности.

Видео дня

"Последнее дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. НАПК видит в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал", - информирует издание.

Из-за того, что мэр не приходил на судебные заседания, ссылаясь на занятость и командировки, судья решил принять решение без его участия. Известно, что 7 июля Третьяк уехал в Германию, по его словам, налаживать сотрудничество с тамошними городами.

Еще до решения суда городской голова назвал этот судебный процесс против него абсурдным.

"Это атака на меня, связанная с местными политическими амбициями и административным давлением. Более того, это часть попытки уничтожения местного самоуправления в Украине. Коррумпированные силы пытаются сделать все возможное, чтобы лишить громады возможности управлять на своей территории в пределах своих компетенций", - говорится в его сегодняшнем сообщении в Facebook.

Отстранение от должности мэра Чернигова Атрошенко

В декабре 2022 года Яворивский суд Львовской области принял решение о лишении городского головы Чернигова Владислава Атрошенко права на год занимать должность мэра, а также оштрафовал его на 6,8 тыс. грн из-за конфликта интересов. В частности, в августе Атрошенко дал распоряжение своему водителю вывезти машину жены Tesla Model X за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: