Игорь Клименко отметил, что бойцы продолжат выполнять свои функции.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что будет с подразделениями "Гвардии наступления" после завершения войны. Он отметил, что их расформируют.

"Эти подразделения ("Гвардии наступления" - УНИАН) будут расформированы (после завершения войны - УНИАН). Эти военнослужащие и полицейские будут выполнять свои функции и пограничники, в соответствии с функционалом той или иной воинской части или подразделением полиции", - заявил чиновник в интервью Радио Свобода.

При этом Клименко отметил, что бойцы "Гвардии наступления" будут заниматься стабилизационными мероприятиями на территориях, которые находятся под российской оккупацией, в том числе с 2014 года. Их задачей будет охрана порядка и документирование военных преступлений, которые россияне совершили на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей за девять лет.

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Гвардия наступления - что известно

МВД создало подразделения "Гвардии наступления", Главной целью новых формирований станет частие бойцов в освобождении временно оккупированных территорий Украины.

При этом указано, что списки бойцов не будут обнародовать, а вот командиры подразделений - публичные лица.

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