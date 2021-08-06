Отсутствие горячей воды в летние месяцы в столице - обычное дело.

Киевлянина избили работники "Киевтеплоэнерго", когда он облил зеленкой главный офис коммунального предприятия.

Об этом житель Соломенского района столицы Виталий Кальный рассказал на своей странице в Facebook.

Мужчина жалуется, что в его и прилегающих домах коммунальщики ежегодно в течение шести лет отключают горячую воду с мая по октябрь-ноябрь.

Читайте такжеВ Киеве поднимут сразу несколько коммунальных тарифов - КГГАКальный утверждает, более 500 жителей его и близлежащих домов подписали коллективное обращение к "Киевтеплоэнерго" по поводу этой проблемы. Также они делали депутатские обращения, а в прошлом году они в прямом эфире обратились к мэру Виталию Кличко, который записал их адрес, дав понять, что решит этот вопрос. Однако в мае этого года горячую воду опять отключили.

В надежде, что решить ситуацию удастся хоть так, мужчина пошел на административное нарушение - сначала написал на стене главного офиса "Киевтеплоэнерго" свой адрес, а когда и это не помогло, то облил фасад здания зеленкой.

"Понимаю, что это административное нарушение и готов был понести наказание за эти действия. Я попросил вызвать полицию, чтобы они все зафиксировали. Но трое охранников зажали меня у стены и начали жестоко избивать, предупредив, что видеокамеру выключен и я ничего не смогу доказать. Остановил их только приезд полицейской машины", - жалуется киевлянин.

Впрочем, с проблемой отсутствия горячего водоснабжения столкнулись не только жители Соломенского района. Несмотря на это, с 1 октября в столице планируется повышение тарифа на горячую воду.

Автор: Станислав Кожемякин