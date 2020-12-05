Администрация фабрики уже извинилась и заявила, что ликвидировала весь тираж.

Клавдиевская фабрика в Киевской области запустила в производство елочные украшения с логотипом армии России.

Об этом в Facebook сообщил Сергей Савченко.

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Зайдя во время экскурсии завода в цех, на запрете входа в который настаивал сам экскурсовод, посетители увидели целые коробки бело-красных украшений. На новогодних шариках отчетливо проступала советская звезда и надпись: "Армия РФ".

Когда разложенный товар начали снимать, оператора спросили: "Кто вам разрешил здесь фотографировать". Съемку, по словам Савченко, силой пытались завершить.

Согласно изложенной автором сообщения информации, завод под Киевом является филиалом "старейшей мастерской", размещенной в Москве. На сайте фабрики указано, что в ассортименте предприятия более "50 артикулов", куда постоянно добавляют "модные и актуальные тренды". Сайт украинского филиала идентичен российскому.

В ответ пользователи социальной сети поинтересовались, куда же направляется товар и кто является заказчиком. Кое-кто предполагал, что украшения с "армией РФ" изготавливают в целях пропаганды, другие утверждали, что – на экспорт.

В то же время администрация фабрики даже и не скрывает, что сотрудничает с Россией.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", – говорится в сообщении Павла Гукасова, который распространила в Facebook пресс-служба предприятия.

При этом на фабрике заявили, что тираж уже ликвидировали, и в будущем все заказы будут проходить этический контроль. Руководитель предприятия извиняется и разделяет возмущение общественности.

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Автор: УНИАН