В Киеве ночью патрульные полицейские остановили водителя с явными признаками наркотического опьянения за рулем разбитого автомобиля Audi. У машины были затерты номера, побиты передняя фара, крыло, бампер и капот.
Как сообщается на Facebook-странице «Киев Оперативный», авто остановили, так как водитель нарушал правила дорожного движения на пустой дороге.
Читайте такжеВ Днепре неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей (видео)У водителя Audi полицейские заметили расширенные зрачки, которые не реагировали на свет, повышенную живость речи и подвижность.
«Кажется, водитель мог целую теорему вывести, которая уверяла, что он трезв, но к врачу-наркологу ехать отказался. Хотя и был предупрежден, что это приравнивается к признанию опьянения», – говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Одессе арестован "бессмертный" водитель-наркоман, устроивший несколько ДТП на угнанной иномарке
- На Киевщине мужчина под наркотиками пытался зарезать беременную
- В центре Львова водитель такси жестоко избил клиента и попал на видео
- В Одессе авто влетело в остановку: стали известны подробности жесткого ДТП
- В Киеве мужчина ворвался в церковь и угрожал совершить самоубийство (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram