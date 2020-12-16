Неадекватный водитель нарушал ПДД на пустой дороге.

В Киеве ночью патрульные полицейские остановили водителя с явными признаками наркотического опьянения за рулем разбитого автомобиля Audi. У машины были затерты номера, побиты передняя фара, крыло, бампер и капот.

Как сообщается на Facebook-странице «Киев Оперативный», авто остановили, так как водитель нарушал правила дорожного движения на пустой дороге.

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«Кажется, водитель мог целую теорему вывести, которая уверяла, что он трезв, но к врачу-наркологу ехать отказался. Хотя и был предупрежден, что это приравнивается к признанию опьянения», – говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН