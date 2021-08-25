Его организатору грозит до 6 лет тюрьмы.

Правоохранители разоблачили администратора одного из крупнейших русскоязычных пиратских онлайн-кинотеатров.

Как сообщили в Департаменте киберполиции, приложение онлайн-кинотеатра создал и администрировал 36-летний житель Львова.

"Мужчина предоставлял доступ к пересмотру кинопроизведений несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация. Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более миллиона человек. Подписка на премиум-акаунт составляла 80 гривень. Также мужчина ежемесячно получал около 100 тысяч гривень от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычной части сети интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 миллионов гривень.

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"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора Украины", - рассказали в полиции.

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Автор: Катерина Комолова