Психолог-криминалист говорит, что мошенников такого типа невозможно распознать сразу.

Мошенница делала дорогостоящие процедуры в различных салонах красоты Киева и не платила за работу мастеров. Журналисты "Сніданку з 1+1" узнали, как девушка смогла провернуть свою аферу и как защитить себя от подобных мошенников.

Ирина Попова, владелица сети салонов красоты, рассказала, как эта мошенница пришла к ним. Она сделала различных процедур на 6 тысяч гривень, а потом якобы не могла рассчитаться из-за проблем с интернет-банкингом. Клиентка якобы пошла к авто за наличностью, оставив свою сумочку. Сумочка оказалась пустой, а аферистка так и не заплатила.

Еще одно видео с той же девушкой-мошенницей предоставил журналистам другой салон красоты. На нем она так же пыталась якобы расплатиться за услуги на сумму более 7 тысяч гривень. Она оставила сумку и ушла, мол, сейчас вернется, потому что живет в этом доме.

"Я уже готова была, что положу эту сумму - 7,3 тыс. грн полностью", — говорит Дарья Боровик, управляющая салоном красоты. Но она заплатила только за расходные материалы.

Психолог-криминалист Юрий Ирхин говорит, что мошенников такого типа невозможно распознать сразу.

Но все же владельцам салонов красоты можно себя обезопасить. Вот несколько советов:

разместите договор публичной оферты, в котором зафиксируйте условия предоплаты;

подписывайте условие-согласование до начала процедур, в котором зафиксируйте рекомендации по обращению после процедур - запреты и разрешенные действия;

персональные данные, которые вы можете запросить для информационной сделки;

на рецепции должны быть камеры наблюдения.

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