Адвокат дал несколько советов, как обезопасить свои деньги.

Деньги на ремонт родительского дома в Балаклее нагло украли через интернет-банкинг. Марина в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, что в приложении ее банка мошенники просто сняли 150 тысяч гривень, которые ее брат-военный перевел на восстановление дома.

Журналисты попытались разобраться, как может так случиться, что с вашего счета мгновенно исчезают деньги, и как себя обезопасить.

Марина рассказала, что ей пришли оповещения о двух транзакциях по 50 тысяч гривень каждая. Но каково было удивление женщины, когда она в следующий раз открыла приложение: на счету было около 3 тысяч. На горячей линии банку сообщили, что ее номер отвязали мошенники, поэтому она и не получала извещений о списании средств со счета.

Сейчас ни полиция, ни в банке не занимаются делом Марины. Адвокат Богдан Кушнир советует ей настаивать на том, чтобы дело продолжили расследовать. Служба безопасности банка обязана провести внутреннее расследование и установить, где, кто и в какое время снимал средства. А полиция, если она видит состав преступления, должна открыть и зарегистрировать уголовное производство.

Но как там может случиться, что вы не подтверждаете перевод, а деньги все равно снимают. Адвокат говорит, что это может быть фишинговый поддельный сайт, где вы просто когда-то делали покупку чего-либо и ввели свои данные.

"То есть вы создаете страницу, на которой вы что-то оплачиваете с карты, сами вводите реквизиты, получаете код подтверждения. Этот сайт "хватает" эти все данные и параллельно создает дубликат карты или открывает электронный банкинг", — объясняет Кушнир.

Адвокат дал несколько советов, как обезопасить свои деньги: ставить лимиты на снятие, включать оповещения, контролировать свой счет. А получить назад свои средства возможно, говорит Кушнир. Правда, делается это через суд.

На что украинцы тратят деньги во время войны

Ранее портал grc.ua провел опрос и определил, что каждому третьему украинцу ежемесячно не хватает денег до зарплаты, а каждый четвертый тратит на питание до 60% своего бюджета.

Отмечалось, что из-за потери работы и сокращения заработных плат, особенно на территориях активных боевых действий, с "внезапной бедностью" столкнулись даже представители среднего класса.

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