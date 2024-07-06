У 28-летнего пострадавшего переломы костей лица и черепа.

В курортной Одессе жестоко избили военного, когда тот отдыхал с семьей. Об этом сообщил активист Демьян Ганул, который обнародовал соответствующее видео.

По его данным, происшествие произошло вечером в "Аркадии", а о сложившейся ситуации ему рассказали в бригаде, в составе которой служит пострадавший.

"2 июля вечером, военнослужащий одной из боевых бригад оперативного командования "Юг", находясь в законном отпуске, прогуливался с семьей и друзьями по "Аркадии" в Одессе. Во время отдыха в кафе, началась словесная перепалка с компанией гражданских "мужчин", которая переросла в драку после слов: "Я тебя туда не посылал" (на фронт - УНИАН)", - привел Ганул комментарий военных.

Как уточнил активист, пострадавший получил тяжелые травмы головы и лица, потерял много крови. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. В то же время он отмечает, что некоторыми телеграмм-каналами, распространяется информация о том, что якобы военный находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, приставал к прохожим и провоцировал драку.

"В материалах уголовного производства и в объяснениях свидетелей, подобная позорная информация отсутствует, что свидетельствует о попытке пророссийских информационных ресурсов дискредитировать военнослужащих ВСУ и настроить гражданское население Одесской области против украинских защитников", - отмечает Ганул.

По словам Ганула, по подозрению в избиении военного задержан подозреваемый - уроженец Херсона Александр Епишин, 1989 г. р.

"Военных очень много, большое количество из них не получает должной реабилитации, это большая проблема сегодняшнего дня. Поэтому, мы должны с пониманием относиться и помогать ветеранам, если даже произошел конфликт, его следует решить без применения силы против наших защитников. Под*р, который понимая что перед ним военный, начал целенаправленно его забивать, когда тот не сопротивлялся", - подчеркнул активист.

Он обнародовал отрывок видео с пострадавшим и фото подозреваемого, который сейчас якобы находится в СИЗО.

В региональном главке Национальной полиции факт избиения подтвердили. Речь идет о драке, которая произошла 2 июля, около 22:00, на Аркадиевской аллее, полицейским сообщили прохожие.

Правоохранители установили, что между двумя компаниями отдыхающих произошла ссора, в ходе которой один мужчина ударил другого в голову.

Медики госпитализировали 28-летнего пострадавшего в больницу и диагностировали ему тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей лица и черепа, а также субарахноидальное кровоизлияние.

Других участников происшествия правоохранители доставили в территориальное подразделение полиции. После выяснения всех обстоятельств инцидента следователи внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении.

"35-летний мужчина, который причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали полицейские.

Избиения и оскорбления в отношении военных в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, активист Демьян Ганул рассказал, что в Одессе фитнес-тренер оскорблял военного и пожелал смерти всем украинским защитникам. На видео зафиксировано общение между человеком в "пикселе" и мужчиной спортивного телосложения: первый - говорит, что воевал, в частности в составе 53-й механизированной бригады, второй - высказывается нецензурной бранью, оскорбляет военного. Тренер отказался назваться, пожелал "сдохнуть" всем военным, ругался и тому подобное. Впоследствии его отвезли в военкомат.

Также стало известно, что в Киеве подросток избил ветерана войны. По словам сестры пострадавшего, мужчина выгуливал собаку и уже возвращался домой, когда к нему подошли трое юношей. Один из них "начал предъявлять претензии за прическу".

"Через несколько мгновений Александр получил удар, был дезориентирован и не мог сопротивляться. Бил один человек, два других стояли и страховали на случай, если этот не справится", - рассказала она.

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