В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

В Мукачево Закарпатской области местные ромы избили военного с ТЦК.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Он детализировал, что причина конфликта пока неизвестна. "В ситуации разбирается местная полиция", - написал он.

"Заявлений в полицию по данному поводу ни от кого не поступало. Событие мы самостоятельно зарегистрировали, сейчас устанавливаем все обстоятельства происшествия и определяемся с правовой квалификацией", - рассказала в комментарии журналисту пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Инциденты с представителями ТЦК

В Украине время от времени случаются инциденты с участием представителей ТЦК. Так, в конце прошлого года в Житомире посреди улицы мужчина избил работника военкомата. По словам пострадавшего, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся. Работник ТЦК и СП написал заявление в полицию. По данному факту было открыто производство по ст. 125 Уголовного кодекса ("умышленное легкое телесное повреждение"). Заявителю предоставили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Личность нападавшего установили и объявили в розыск, поскольку он выехал за пределы Житомира.

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