Юноше якобы не понравилась прическа ветерана и он набросился на экс-военного.

В Киеве поздно вечером 21 июня избили ветерана войны Александра, который служил в 32 ОМБр. Нападавшим оказался 17-летний подросток, сообщает полиция Киева.

"Вчера, 21 июня, около 23:40 в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что драка произошла между ветераном войны и 17-летним парнем, которого сопровождали еще двое совершеннолетних друзей и были свидетелями столкновения.

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В то же время сестра Александра рассказала в своем Instagram, что мужчина выгуливал собаку и уже возвращался домой, когда к нему подошли трое юношей. Один из них "начал предъявлять претензии за прическу".

"Через несколько мгновений Александр получил удар, был дезориентирован и не мог сопротивляться. Бил один человек, два других стояли и страховали на случай, если этот не справится", - сказала девушка.

По ее словам, на место происшествия приехала полиция и забрала всех в участок, но после того, как взяла показания, отпустила нападавших.

В полиции добавили, что сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. За это подросткам грозит штраф, общественные или исправительные работы, или пробационный надзор до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

"С начала полномасштабного вторжения, вся мужская часть семьи Александра (отец, брат, дядя и он сам) записались добровольцами. Дядя погиб, брат пропал без вести. Сам он был в серьезных боях, имеет УБД (участника боевых действий - УНИАН), государственные награды. После освобождения, продолжил свою деятельность как волонтер и на работе, связанной с помощью нашей армии", - отметила сестра потерпевшего.

Девушка добавила, что требует открытого и справедливого расследования этого дела и наказания преступников по закону.

Другие случаи избиения ветеранов

Как ранее писал УНИАН, недавно в сети появилась информация, что охрана нардепа Николая Тищенко напала на военного Дмитрия "Сына" Павлова в Днепре. В Национальной полиции открыли два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

На скандал с Тищенко и нападение на экс-бойца "Кракена" отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является крестным отцом сына нардепа.

"Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата - абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать", - заявил он.

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